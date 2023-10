Caro FutureMe... Você já desejou poder escrever uma carta para o seu futuro eu? Agora você pode! Verifique seu progresso em direção a esses grandes objetivos de vida daqui a um ano. Envie para si mesmo uma palestra estimulante incrível… dentro de 1, 5 ou 10 anos. Ou lembre-se de onde você veio e o quanto essas raízes são importantes no seu próximo aniversário. O aplicativo FutureMe permite que você escreva, agende e envie cartas para você, amigos e familiares no futuro - e certifique-se de que elas sejam entregues no prazo também!

Site: futureme.org

