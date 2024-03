Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Tikao.ai no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Tikao é uma plataforma de marketing para marcas sustentáveis, que utiliza o poder de modelos de IA treinados no Framework de Marketing de Sustentabilidade. Atualmente atendendo três (3) categorias em Moda Sustentável, Cuidados Pessoais e Alimentos, a plataforma fornece (a) Diagnóstico (de ativos) para Eficácia de Marketing (b) Design de Comunicações Criativas (Google Advertising, Amazon Listing (texto, imagem, vídeos ), publicidade social, conteúdo da web, recursos visuais principais, páginas de detalhes do produto); e (c) Conformidade (verificador de reclamações) de todos os ativos de comunicação existentes em relação às regulamentações emergentes de lavagem verde na UE, EUA e Austrália. Os usuários podem implantar o Tikao.ai para escalar em nível empresarial, por meio da integração baseada em API com o Marketing Tech Stack existente.

