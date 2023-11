O CRM da Marketware torna mais fácil do que nunca planejar, acompanhar e medir a eficácia da atividade de ligação nas principais iniciativas de crescimento. Você estará mais bem preparado para evitar a rotatividade de médicos e a perda de receita, mantendo cronogramas e atribuições de tarefas organizados. Nossa solução fácil de usar integra dados de sinistros ao PRM para ajudá-lo a entender o mix de pacientes, o mix de pagadores, o volume de sinistros e as conexões compartilhadas de pacientes no nível do provedor para ajudá-lo a avaliar o retorno da visita.

