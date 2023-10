Tether é uma criptomoeda com tokens emitidos pela Tether Limited, que por sua vez é controlada pelos proprietários da Bitfinex. O Tether é chamado de stablecoin porque foi originalmente projetado para valer sempre US$ 1,00, mantendo US$ 1,00 em reservas para cada tether emitido.

Site: tether.to

