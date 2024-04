Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Tellody no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Tellody é uma ferramenta de marketing e persuasão sempre intrigante e divertida de usar que pode ajudar pequenas empresas a florescer. É uma solução completa, poderosa, acessível e simples feita para profissionais sem muito tempo, energia e dinheiro para marketing. Portanto, a Tellody está reunindo um conjunto de serviços versáteis na mesma plataforma. E-mail, SMS, formulários de inscrição, vouchers, pesquisas, pontos de fidelidade, ingressos e muito mais por um preço lindo com o qual ninguém pode competir. Tellody oferece às pequenas empresas as ferramentas para se parecerem com os profissionais, com um impacto mínimo em sua vida cotidiana. Tellody começou em 2014 como um projeto paralelo. Hoje, atende milhares de clientes satisfeitos em todo o mundo.

