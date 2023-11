Plataforma de automação de cobrança e receita para expandir negócios que simplifica a forma como as empresas definem preços de produtos, enviam faturas, recebem pagamentos e reconhecem receitas. Projetada para o mercado de pequenas e médias empresas, a plataforma baseada em nuvem elimina soluções alternativas manuais nas funções de contas a receber e reconhecimento de receita e fica entre um aplicativo/CRM e um sistema de contabilidade. Uma metodologia REST API-first significa que a integração com sistemas existentes pode ser realizada com impacto mínimo para as equipes de engenharia.

Site: ordwaylabs.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Ordway. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.