Taxhub é uma plataforma virtual de preparação de imposto de renda pessoal e empresarial que combina os arquivadores com um CPA dedicado. Nosso objetivo é combinar a conveniência e o baixo preço da declaração de impostos online em casa com a garantia de ter uma declaração de imposto preparada profissionalmente. Nossa plataforma permite que os usuários comuniquem e compartilhem documentos de imposto de renda virtualmente com profissionais tributários, evitando-lhes o incômodo de ter que preencher questionários longos e complicados associados às plataformas on-line tradicionais do tipo "faça você mesmo". Nosso modelo de negócios exclusivo de baixas despesas gerais nos permite oferecer uma economia de aproximadamente 50% em relação às franquias tradicionais de preparação de impostos, permitindo-nos oferecer uma proposta de valor real e reconhecível aos nossos clientes.

Site: gettaxhub.com

