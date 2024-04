Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Collective no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Collective é a primeira plataforma de back office online projetada para empresas individuais. A tecnologia e a equipe de consultores de confiança da Collective dão aos nossos membros a liberdade de se concentrarem no que é importante, cuidando de tudo, desde a incorporação de empresas até a contabilidade, escrituração contábil, serviços fiscais e acesso a uma comunidade próspera - tudo em uma plataforma. Nossos membros estão economizando em média US$ 10.000 no primeiro ano de adesão. Com o Collective, queremos que administrar seu próprio negócio seja tão simples quanto conseguir um emprego de tempo integral. Somos administrados por um grupo de empreendedores em série e empresas individuais que acreditam em capacitar os trabalhadores autônomos para que possam desfrutar das mesmas economias fiscais que as grandes empresas obtêm.

Site: collective.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Collective. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.