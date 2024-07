Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Tarta.ai no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Tarta for Companies é uma ferramenta de busca e aplicação de emprego baseada em IA, projetada para agilizar o processo de procura de emprego. Funcionando como assistente pessoal de empregos, Tarta agrega listas de empregos de diversas fontes, garantindo uma coleta abrangente e desduplicada de quadros de empregos e sites de carreiras, atualizados de hora em hora. Este recurso visa economizar o tempo dos usuários e evitar que percam oportunidades potenciais. A ferramenta fornece uma plataforma centralizada para quem procura emprego explorar oportunidades de emprego em uma ampla gama de empresas, incluindo empresas notáveis ​​como Tesla, Amazon e Target. Notavelmente, o sistema enfatiza a importância do timing nas candidaturas de emprego, permitindo que os utilizadores se mantenham informados e se candidatem prontamente. Tarta interage por meio de comandos de linguagem natural, permitindo aos usuários solicitar pesquisas de emprego adaptadas às suas preferências. Além disso, a ferramenta facilita a comunicação ao notificar os usuários sobre vagas relevantes, oferecendo até auxílio para agendamento de entrevistas. Tarta for Companies faz parte do ecossistema Tarta mais amplo, atendendo tanto a quem procura emprego individual quanto a empresas. Tem como objetivo automatizar e aprimorar o processo de procura de emprego, apresentando aos usuários oportunidades relevantes de forma eficiente. A ferramenta também oferece um plug-in Chrome/Edge para maior comodidade e uma base de conhecimento para suporte adicional.

