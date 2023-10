Um software de gerenciamento de projetos econômico que visa tornar a vida mais fácil. Os recursos inovadores do Talk on Task, como controle de tempo, bate-papo interativo, bate-papo baseado em tarefas, relatórios de projetos, etc., fazem com que ele se destaque entre outros concorrentes no mercado. Possui um sistema de chat exclusivo onde você pode conversar sobre tarefas específicas, com usuários individuais ou sobre projetos específicos de acordo com suas necessidades.

Site: talkontask.com

