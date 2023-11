Taledo combina todas as etapas do processo de recrutamento em um conjunto inteligente. Não importa se você deseja substituir o seu headhunter tradicional, repassar uma infinidade de ferramentas ou divulgar seus anúncios de emprego com um clique, a Taledo tem a solução certa para você. Acesse o exclusivo Taledo Talent Pool e solicite entrevistas com taxas de resposta positivas de até 70% no Taledo Recruit. Receba candidaturas em seu sistema e ajuste seus processos de recrutamento de acordo com suas necessidades com o Taledo Manage gratuito.

Site: taledo.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Taledo. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.