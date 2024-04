Empresas de treinamento e desenvolvimento - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

Empresas especializadas em treinamento e desenvolvimento oferecem uma solução terceirizada para a educação dos colaboradores. Eles executam estratégias de desenvolvimento e realizam sessões de treinamento, no local ou virtualmente. Seus serviços abrangem uma ampla gama, incluindo negócios gerais, conformidade, habilidades interpessoais e conhecimento específico do setor. Alguns também oferecem treinamento informal com foco em áreas como formação de equipes. As empresas fazem parceria com esses fornecedores para aprimorar as competências dos funcionários e aumentar a produtividade. Normalmente, os departamentos de recursos humanos colaboram estreitamente com os serviços de formação e desenvolvimento para planear todos os esforços de formação. Além disso, algumas empresas optam por software de eLearning de treinamento para complementar os programas existentes ou como alternativa à terceirização.