Turn millennial managers into legacy leaders with LEADx! LEADx is the leadership training your managers which actually use. The platform combines behavioral science, artificial intelligence, and expert content to measurably improve leadership behaviors, employee engagement, and productivity.

Site: leadx.org

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com LEADx. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.