Ferramentas de localização de software - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

As ferramentas de localização de software são projetadas para adaptar o software para atender às necessidades e preferências dos usuários em diversas regiões geográficas. Essas ferramentas oferecem recursos de gerenciamento de tradução para aplicativos de software, com o objetivo de aprimorar o conteúdo global e, ao mesmo tempo, minimizar os processos manuais, automatizando tarefas em todo o processo de tradução durante o desenvolvimento do software. Embora o software de gerenciamento de tradução seja normalmente usado por provedores de serviços linguísticos ou tradutores autônomos, as ferramentas de localização de software são utilizadas especificamente por equipes de desenvolvimento. Essas equipes usam as ferramentas para localizar continuamente sequências de código voltadas para o usuário diretamente de um painel de desenvolvimento. As ferramentas de localização de software servem como um hub central para tradutores nas equipes de desenvolvimento, permitindo-lhes gerenciar a tradução e a localização durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento. De sites e aplicativos móveis a videogames, as equipes de desenvolvimento que trabalham em software voltado para o usuário implantado globalmente se beneficiam das tarefas de tradução automatizadas e dos recursos de gerenciamento oferecidos pelas ferramentas de localização de software. Essas ferramentas geralmente se integram a sistemas de controle de versão, plataformas de desenvolvimento móvel e software de mecanismo de jogo, facilitando um fluxo de trabalho de localização contínuo.