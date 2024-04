Software de análise de vendas - Aplicativos mais populares

O software de análise de vendas é uma ferramenta poderosa que aproveita dados de CRM para fornecer relatórios abrangentes, descobrir informações valiosas sobre vendas e prever o desempenho futuro. É amplamente utilizado por equipes de vendas e gerentes para obter visibilidade das atividades de vendas, identificar indivíduos, produtos ou canais de comunicação de melhor desempenho e prever com precisão os números de vendas. Ao aproveitar a análise de vendas, as organizações podem refinar suas estratégias de vendas e estabelecer um modelo de vendas mais previsível. Esses sistemas são normalmente construídos com base em plataformas existentes de automação da força de vendas e CRM, utilizando a riqueza de dados já disponíveis para gerar insights acionáveis. Em alguns casos, o software de análise de vendas também pode servir como sistema CRM principal, combinando perfeitamente as funcionalidades de uma ferramenta de CRM e de uma solução analítica.