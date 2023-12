SmartWinnr é uma plataforma abrangente que mantém suas equipes de vendas atualizadas com o conhecimento do produto, garante mensagens uniformes durante as interações com o cliente e, ao mesmo tempo, aumenta as vendas. SmartWinnr está totalmente integrado ao Salesforce.com Usamos - KPIs gamificados para impulsionar as vendas - Acompanhar incentivos em tempo real para obter mais visibilidade e transparência - Questionários baseados em IA e reforços regulares para gerar conhecimento - Treinamento contínuo para melhorar as interações com o cliente

