SolarWinds

solarwinds.com

O pacote Essentials Help Desk é a combinação do SolarWinds® Web Help Desk e do Dameware Remote Support. Eles se integram para economizar tempo automatizando e simplificando as tarefas de suporte e TI de TI. Principais recursos: * Bilheteria centralizada e gerenciamento de incidentes * Gerenciamento de ativos de TI (ITAM) com descoberta automatizada e inventário centralizado * Base de conhecimento embutida para autoatendimento * Mudança de mudança e fluxos de trabalho de aprovação personalizáveis * Relatórios, alertas de SLA e pesquisas de clientes * Sistemas Remote Control Windows®, Mac OS® X e Linux® * Ferramentas internas para monitoramento do sistema, visualização de logs de eventos e diagnóstico de rede sem iniciar uma sessão remota completa * Acesso remoto para apoiar os usuários finais fora do firewall