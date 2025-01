Software de motores de insights - Aplicativos mais populares - Paraguai

Yext

yext.com

Yext (NYSE: YEXT) é a plataforma líder de presença digital para marcas em vários locais, com milhares de clientes em todo o mundo. Com uma plataforma central, as marcas podem oferecer experiências consistentes, precisas e envolventes e conectar-se de forma significativa com os clientes em qualquer lugar do mundo digital. A IA e a tecnologia de aprendizado de máquina da Yext potencializam o conhecimento por trás de cada envolvimento do cliente, automatizam fluxos de trabalho em escala e fornecem insights acionáveis ​​entre canais que permitem decisões baseadas em dados. Desde SEO e sites até mídias sociais e gerenciamento de reputação, a Yext permite que as marcas transformem sua presença digital em um diferencial.