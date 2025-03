Software de ativação híbrida - Aplicativos mais populares - Estados Unidos

deskbird

deskbird é o aplicativo de gerenciamento de local de trabalho que coloca os funcionários em primeiro lugar. A plataforma oferece uma experiência tranquila e fácil de usar, permitindo aos usuários verificar facilmente a ocupação do escritório e ajustar sua programação de acordo. Com apenas 2 cliques, você pode reservar uma mesa em um aplicativo móvel, desktop, Slack ou MS Teams. É por isso que os funcionários adoram! - Traga as pessoas de volta ao escritório, permitindo que escolham o dia certo para entrar, evite arrependimentos no deslocamento e colabore com mais eficiência. Os funcionários podem ver quando e se seus colegas estarão no escritório ou trabalhando em casa. - Melhore a colaboração e o envolvimento da equipe no local de trabalho, dando prioridade a reuniões presenciais, criando eventos no escritório e definindo lembretes para reservar mesas e salas de reunião. Com 2 cliques, os usuários podem reservar recursos, como hot desks, salas de reuniões e vagas de estacionamento para dias de expediente. - Otimize os custos do escritório e reduza o consumo de energia por meio da poderosa análise do deskbird. Limite a área de uso mínimo e utilize uma limpeza mais inteligente para economizar custos auxiliares. A análise do escritório também fornece dados para descobrir a proporção ideal de compartilhamento de mesa. - Simplifique o gerenciamento do escritório atribuindo mesas e vagas de estacionamento a funcionários específicos, restrinja o acesso ou dê acesso prioritário para garantir uma experiência de trabalho híbrida perfeita, integre-se com MS Teams, Slack, ferramenta HRIS e muito mais. deskbird é 100% compatível com GDPR (certificado ISO 27001) com todos os dados sendo hospedados e processados ​​na UE. Uma solução de software simples, mas poderosa, como o deskbird, permite gerenciar o modelo de trabalho híbrido com sucesso.