Software de e-merchandising - Aplicativos mais populares - Paquistão

Vamos alcançar seu potencial de personalização Na Relewise, oferecemos aos nossos clientes a vantagem competitiva da verdadeira personalização, para que possam oferecer experiências de usuário únicas. Queremos que o seu negócio alcance o seu potencial de personalização e queremos ajudá-lo em todo o processo. Resultados personalizados em alta velocidade Oferecemos uma plataforma de personalização com excelente capacidade de fornecer resultados de pesquisa e recomendação personalizados. Com base no comportamento do usuário em tempo real, nossa plataforma se adapta aos interesses e ações exclusivos do usuário e fornece excelentes resultados em alta velocidade. O resultado são experiências de usuário fantásticas, e as empresas de comércio eletrônico se beneficiam da extrema adaptabilidade, integração flexível, mecanismo super-rápido e aprendizado automatizado da plataforma. Pesquise produtos, variantes, categorias e conteúdo, apresente recomendações personalizadas de produtos, personalize a ordem de classificação ao navegar por categoria e acione, por exemplo, para automação de marketing. Relewise oferece suporte a milhões de produtos e variantes, onde todos os dados são persistidos e onde os dados são analisados ​​e usados ​​em tempo real sem atraso. Tudo funcionando perfeitamente tanto no B2C quanto no B2B. Além disso, a Relewise adota totalmente o B2B com recursos direcionados, como suporte para personalização em sortimentos específicos do cliente, segmentação de clientes e contas (e cestas) de clientes multiusuários. Sem ar quente, muita conversa franca e nunca um momento de tédio. Acreditamos que ótimos relacionamentos são tudo e que um ótimo diálogo é onde eles começam. É por isso que nossos produtos mudam de acordo com as necessidades de nossos clientes e levamos muito a sério o fornecimento da mais alta qualidade de produto HOW e um serviço acima e além. A confiança é a nossa moeda mais forte e prometemos oferecer-lhe uma conversa honesta e nenhum discurso de vendas exagerado. Também prometemos manter as coisas interessantes – somos movidos por um desejo incessante de explorar e desenvolver algo melhor do que aquilo que é.