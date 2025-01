Ferramentas de comércio eletrônico - Aplicativos mais populares - Polinésia Francesa

GOVX

govx.com

Milhares de marcas líderes usam o GOVX ID para verificar de forma instantânea e segura a elegibilidade do cliente para descontos exclusivos em seus sites de varejo ou de emissão de ingressos, ao mesmo tempo que se protegem contra uso fraudulento por clientes inelegíveis. A verificação é rápida, abrangente e necessária apenas uma vez. Com o GOVX ID, seus clientes não precisam verificar novamente, gerando as melhores taxas de conversão possíveis com compradores recorrentes de alto valor. GOVX ID integra-se de forma fácil e perfeita em qualquer site. É compatível com dispositivos móveis e totalmente responsivo em todos os dispositivos e protegido usando o protocolo OAuth 2.0 e autenticação JWT para proteger os dados do cliente. A experiência de verificação é totalmente personalizável com sua marca e mensagens, permitindo limitar a verificação aos grupos específicos que você deseja atingir. E se você for um comerciante do Shopify, a verificação é ainda mais simples. Graças ao aplicativo GOVX Shopify, o aplicativo de descontos militares número um no Shopify, são necessários literalmente apenas alguns cliques para começar a agradecer à comunidade de serviços! GOVX ID é apenas uma das três maneiras de fazer parceria com GOVX. Marcas líderes de consumo, equipes esportivas profissionais, artistas, parceiros de viagens e muito mais aproveitam o mercado de comércio eletrônico de canal fechado GOVX todos os dias para alcançar um público altamente merecedor e engajado de mais de 7,5 milhões de membros. Com múltiplas opções de integração, é fácil começar. Muitas marcas também usam as soluções GOVX Marketing Services para ampliar seus produtos ou serviços dentro da comunidade altamente engajada de membros da GOVX, ao mesmo tempo em que reforçam seu apoio àqueles que servem. Entre em contato com a equipe GOVX hoje para explorar as melhores opções de parceria para o seu negócio.