Software de comércio eletrônico - Aplicativos mais populares - Paquistão

SellerApp é uma plataforma de inteligência de comércio eletrônico baseada em IA que ajuda vendedores e varejistas a maximizar seu potencial no maior mercado global: a Amazon. Fundada em 2017, a SellerApp usa otimização de última geração e modelos de ML para ajudar as empresas a aumentar a lucratividade em uma interface SaaS simples. Combinamos inteligência de dados, automação e uma equipe especializada para ajudar seu negócio a crescer. Estamos comprometidos em aproveitar nossos poderosos algoritmos, ferramentas de marketing, recursos e experiência para fornecer as melhores soluções de marketing para vendedores em todos os lugares. Esta plataforma robusta ajudou as empresas a atingir uma meta mensal de aumento de 75% na receita, com um aumento incremental no ROI geral. A empresa garante entregas nos EUA, Europa, Sudeste Asiático, Oriente Médio, ANZ e subcontinente indiano. Benefícios do SellerApp: O SellerApp capacita os vendedores da Amazon a realizarem todo o seu potencial no mercado da Amazon. Com o painel do SellerApp, você pode verificar a saúde da sua conta em um instantâneo rápido que fornece informações sobre seus clientes, seu comportamento e tendências, bem como padrões e tendências. Você pode se aprofundar em tudo o que está acontecendo com seu negócio na Amazon com a ajuda de todas as outras ferramentas individuais que temos para oferecer. Eles o ajudarão a determinar seu potencial de vendas e receita e a explorar e fazer o melhor uso de todas as oportunidades de expansão que surgirem em seu caminho. Você também pode realizar pesquisas aprofundadas sobre os concorrentes e medir seu desempenho no mercado da Amazon em relação ao deles. Aproveite as ferramentas de rastreamento do SellerApp para ver o que seus concorrentes estão fazendo, as palavras-chave que eles estão usando (ASIN reverso), a lucratividade de suas campanhas e muito mais. Você pode não apenas otimizar suas próprias palavras-chave de back-end, mas também descobrir as palavras-chave de back-end que os concorrentes estão usando, bem como aquelas que deveriam usar, mas não estão. Isso pode ajudá-lo a preencher uma lacuna e melhorar a relevância de suas palavras-chave. Recursos do SellerApp: Pesquisa de produtos Rastreador de produtos Ideias de produtos Inteligência de produtos Otimizador de anúncios Analisador de PPC Automações de publicidade da Amazon Análise e inteligência de concorrentes Otimização de listagem Alertas de negócios - BSR, preço, caixa de compra, níveis de estoque, Hijackeretc Relatórios de negócios Painel de vendas Plug-in do Chrome 24 horas por dia, 7 dias por semana Palavra-chave de suporte ao cliente Rastreador Pesquisa de palavras-chave Otimização de palavras-chave de produto ASIN reverso Amazon MWS Connect Análise de portfólio Consulta de portfólio Página Visualização/Matriz de sessão Regras do Amazon PPC Pontuação de oportunidade de produto Que problemas o SellerApp pode resolver? Reduza o incômodo de encontrar produtos vencedores para o próximo lançamento de seu produto na Amazon. Aprofunde-se nos dados da Amazon e encontre os principais produtos da Amazon escolhidos com as melhores métricas pré-filtradas. Descubra facilmente produtos que atendem aos critérios de sua lista de verificação de pesquisa de produtos da Amazon com apenas alguns cliques. Use nossa Pontuação de Oportunidade proprietária, atribuída a cada produto individual, para encontrar o melhor em termos de seis métricas cruciais de produto: demanda, concorrência, margens de lucro, potencial de receita, custos indiretos e índice PIS (escopo de inovação de produto). Automatize e otimize anúncios com as ferramentas PPC mais avançadas. Aproveite lances algorítmicos baseados em regras e otimize suas campanhas publicitárias com base em seus objetivos de negócios. Use otimização de palavras-chave negativas, ASIN reverso e otimização de back-end para atingir seu melhor público-alvo. Agora você pode obter o ROI desejado com o mecanismo de aprendizado de máquina do SellerApp, que permite definir um ACoS máximo aceitável com base na meta de sua campanha. Isso garante que você não gaste demais e esgote seu orçamento de publicidade. Obtenha uma classificação na página 1 do Amazon SERPs. Crie listas de produtos atraentes com a ajuda de insights acionáveis ​​​​e recomendações detalhadas. Melhore cada métrica que é crucial para os padrões do algoritmo A9, monitore a força de suas palavras-chave fora da página e meça sua eficácia de SEO com nosso verificador de qualidade de listagem. Compare suas listagens de produtos com as da concorrência para identificar suas estratégias e configurar alertas LQI para ser notificado sempre que houver uma mudança na qualidade da listagem de um produto, para que você esteja sempre no caminho certo e não perca nada importante. Encontre as melhores palavras-chave para o seu negócio na Amazon com pesquisa avançada de palavras-chave Aproveite nosso painel fácil de usar para encontrar palavras-chave de alto volume e baixa concorrência para impulsionar as vendas de seus produtos. Otimize sua lista de produtos para o mecanismo de busca da Amazon e seja indexado com as palavras-chave certas. Com um banco de dados de mais de 200 milhões de palavras-chave, encontre insights sobre palavras-chave de cauda curta e longa que tenham bons custos de CPC, pedidos estimados e boa relevância e use-os em PPC, bem como em listagens, para aumentar seus lucros na Amazon.