Pactly

pactly.com

Pactly é uma plataforma de gerenciamento de contratos projetada para agilizar o ciclo de vida do seu contrato, desde a elaboração até a assinatura. Capacite equipes jurídicas de todos os tamanhos para automatizar tarefas, colaborar de forma eficiente com equipes de negócios e obter visibilidade em tempo real dos contratos. Com modelos personalizáveis, análises de manuais assistidas por IA e fluxos de trabalho e análises avançados, o Pactly economiza tempo, reduz riscos e melhora processos. Junte-se às muitas equipes pequenas e grandes que usam o Pactly para revolucionar o gerenciamento de contratos.