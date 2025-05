Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos desktop com o WebCatalog Desktop — sua ferramenta tudo-em-um para gerenciar apps e contas. Alterne entre várias contas, organize aplicativos por fluxo de trabalho e acesse um catálogo selecionado de aplicativos desktop para Mac e Windows. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de aluguel de automóveis - Aplicativos mais populares

O software de aluguel de automóveis oferece ferramentas personalizáveis ​​que ajudam as locadoras de automóveis a otimizar suas operações, gerenciar funcionários e aprimorar as interações com os clientes. Gerentes de escritório e representantes de vendas usam essas soluções para supervisionar estoques de veículos alugados, auxiliar clientes e lidar com tarefas administrativas. Os principais recursos geralmente incluem gerenciamento de estoque, relatórios de histórico de veículos, bancos de dados de clientes, processamento de pagamentos, rastreamento por GPS e funcionalidades de contabilidade. Além disso, este software pode se conectar com garagens e oficinas mecânicas para reparos de veículos e facilitar a comunicação com concessionárias para compra de veículos alugados. Muitos sistemas de software de aluguel de automóveis também se integram a gateways de pagamento para garantir transações seguras, bem como software de cobrança e contabilidade para simplificar os processos financeiros.