Software de bilheteria - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Time.ly

time.ly

O software Timely Event Ticketing é um sistema de ingressos para eventos baseado na web com serviço completo. Assuma o controle das vendas de ingressos para eventos. Venda ingressos online e na bilheteria, tanto para eventos virtuais quanto presenciais. - aumente o tráfego do site e eleve sua marca com uma solução de marca branca que permite que você seja responsável pela marca do seu evento. - apoia todos os tipos de eventos, como artes, música, desporto e turismo. - compatível com qualquer tipo de local de evento: teatros, museus, atrações locais, festivais e muito mais. - fácil de configurar, aprender e usar. - compatível com dispositivos móveis. - checkout simples e seguro. - relatórios e análises em tempo real.