Paymo

paymoapp.com

O Paymo é um aplicativo de gerenciamento de projetos, rastreamento de tempo e faturamento que permite acompanhar o trabalho em movimento ou no local de trabalho enquanto monitora todos os seus projetos. Crie sua lista de tarefas, planeje projetos, atribua tarefas, comunique-se no contexto e use-o como um rastreador de tempo ou como um relógio de tempo do funcionário. Você também pode rastrear recibos e criar faturas de aparência profissional em movimento. Mais de 100.000 usuários de todo o mundo dependem diariamente no Paymo para rastreamento ou colaboração de projetos e tempo. *** Gerenciamento de tarefas e colaboração *** Traga a equipe na mesma página: - Crie tarefas, dividi -las em listas de tarefas ou adicione subtarefas para torná -las mais gerenciáveis - Veja tarefas por projeto, data de vencimento ou prioridade como listas ou em uma placa Kanban - Defina orçamentos de tempo estimados para cada tarefa e medem seus esforços com precisão - Comente em uma tarefa ou nível de projeto sobre as atualizações mais recentes do projeto - Anexe arquivos a tarefas, comentários ou projetos - Reúna todo o conteúdo - Use a função de pesquisa para encontrar o item desejado em segundos *** Hora da pista em movimento *** Elimine os adivinhes, aumentam a produtividade e tornam os projetos lucrativos: - Acompanhe o tempo através do cronômetro ou adicione -o manualmente - Reduza rapidamente os temporizadores com um toque no botão de reprodução para tarefas recentes - Veja todo o seu tempo cronologicamente na área dos quadros de horários e edite facilmente as entradas de tempo existentes - Verifique os horários dos funcionários e consulte os temporizadores ativos *** Planeje e gerencie o trabalho *** Fique de olho no progresso e em sua equipe: - Planeje marcos à frente para entregas importantes - Obtenha uma visão geral da saúde de cada projeto - Acompanhe os clientes e seus contatos - Receba uma notificação de push quando uma atualização do projeto estiver disponível *** Fatura móvel *** Execute seu negócio em movimento: - Transforme os prazos de tempo em uma fatura - Visualizar as faturas antes de enviá -las - Aceite pagamentos on -line e adicione pagamentos parciais com antecedência - Armazene as despesas móveis com um snap de câmera