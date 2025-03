LambdaTest

LambdaTest é uma nuvem líder de testes de experiência digital que ajuda desenvolvedores e testadores a enviar código com mais rapidez. Com mais de 10.000 clientes empresariais e mais de 2.000.000 de usuários em 130 países, desenvolvedores e testadores dependem do LambdaTest para acelerar seu processo de garantia de qualidade e fornecer produtos com a melhor experiência digital da categoria. - Nuvem de testes contínuos A Nuvem de Testes Contínuos da LambdaTest permite que as empresas testem e implantem rapidamente alterações em seus aplicativos web e móveis até 70% mais rápido, o que ajuda a acelerar o processo de desenvolvimento e melhorar o tempo de lançamento no mercado. - Nuvem de testes entre navegadores Nossa nuvem de testes entre navegadores permite que os usuários testem seus sites e aplicativos da Web em uma ampla variedade de navegadores, sistemas operacionais e dispositivos. Com recursos como testes em tempo real, testes de design responsivos e ferramentas de depuração, ele permite que os desenvolvedores garantam que seus sites e aplicativos da web sejam compatíveis com diferentes navegadores, proporcionando assim uma experiência de usuário perfeita. - Nuvem de dispositivos reais Com a nuvem de dispositivos reais, os testadores/desenvolvedores podem detectar bugs antes que seus aplicativos móveis sejam lançados. Com o Real Devices Testing Cloud da LambdaTest, as equipes podem testar erros não tratados, UI/UX, desempenho e funcionalidade de seus aplicativos antes de serem lançados em produção. As equipes também podem testar na mais ampla variedade de dispositivos móveis e OTT (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV e Apple TV). - Nuvem de regressão visual alimentada por IA Garantir layouts, designs e funcionalidades consistentes de aplicativos é crucial para fornecer experiências digitais visualmente perfeitas. A nuvem de regressão visual da LambdaTest garante que a aparência visual e a funcionalidade dos aplicativos web de uma organização permaneçam consistentes e livres de erros, melhorando, em última análise, a experiência digital e o desempenho dos negócios. As equipes podem obter insights antecipados sobre bugs visuais da IU antes de lançar seus aplicativos para o cliente. Testadores/desenvolvedores podem executar testes de regressão visual automatizados em mais de 3.000 combinações de navegadores e dispositivos reais para identificar desvios visuais. - Inteligência de teste integrada alimentada por IA Os insights de execução de testes são essenciais para a transformação digital, pois fornecem às empresas uma visão mais profunda sobre a qualidade dos lançamentos e tendências. Ao analisar os dados de execução de testes, a inteligência de testes integrada do LambdaTest fornece às empresas insights sobre padrões e tendências que podem levar a decisões informadas sobre o desenvolvimento futuro e melhorar a qualidade dos aplicativos. Isso pode capacitar as equipes de desenvolvimento com dados de execução de testes detalhados e acionáveis ​​e preencher a lacuna entre dados, insights e ações para uma tomada de decisão melhor e mais rápida.