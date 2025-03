Jobsoid

Jobsoid é um sistema de rastreamento de candidatos on-line que oferece uma solução completa de recrutamento para todos os tipos de necessidades de recrutamento. Ele vem com uma série de recursos - cada um projetado para simplificar cada etapa do seu processo de contratação. Desde a publicação de vagas em vários painéis de empregos até o gerenciamento das inscrições de candidatos que você recebe, desde a comunicação com seus candidatos até a colaboração com sua equipe - o Jobsoid oferece uma solução completa. Automatize seu processo de contratação com Jobsoid e mude para um recrutamento descomplicado. Principais recursos: - Publicidade de vagas em vários quadros de empregos e mídias sociais - Integração de site e página do Facebook - Formulário de inscrição de candidato personalizável - Pesquisa de candidatos usando o plug-in do Chrome e importações manuais - Marketing de campanha (e-mail) para seu pool de talentos - Endereço de e-mail específico da vaga para atribuição automática de candidatos - Selecionar candidatos mais rapidamente com Filtro Inteligente baseado em IA - Pipeline de recrutamento personalizável - Gerenciar inscrições de candidatos com tags e outros filtros - Colaboração perfeita em equipe com tarefas e lembretes automatizados - E-mail e mensagens de texto integrados para facilitar a comunicação - Auto- respostas e e-mails de engajamento para melhorar a experiência do candidato - Agendamento de entrevistas - únicas, em lote com intervalos de tempo e triagem de vídeo - Geração de relatórios - Aplicativos móveis para recrutar em qualquer lugar