Plataformas analíticas - Aplicativos mais populares - Estados Unidos

Imply

imply.io

Nosso banco de dados analítico em tempo real, criado a partir do Apache Druid, permite que os desenvolvedores criem a próxima geração de aplicativos analíticos. Com a Imply, os desenvolvedores podem construir sem restrições, pois nosso banco de dados permite que eles criem experiências interativas de dados em streaming e dados em lote com escala ilimitada e com a melhor economia. A Imply entrega a experiência completa do desenvolvedor para Apache Druid. Fundada por seus criadores originais, a Imply aumenta a velocidade e a escala do banco de dados com experiência orientada por committers, operações sem esforço e implantação em nuvem para atender aos requisitos de aplicativos dos desenvolvedores com facilidade. Apoiada por investidores líderes, incluindo Thoma Bravo, a16z e Bessemer Venture Partners, a Imply está em uma trajetória de rápido crescimento – revolucionando o mercado de bancos de dados de US$ 100 bilhões – com clientes como Twitter, Salesforce, Atlassian, Reddit e Intercontinental Exchange.