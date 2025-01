Software de assistentes de reunião de IA - Aplicativos mais populares - Sérvia

Reclaim

O aplicativo de agendamento com tecnologia de IA para equipes ocupadas que encontra o melhor horário para suas tarefas, hábitos, reuniões e intervalos. Recupere até 40% da semana de trabalho com agendamento adaptável e em tempo real, mantendo seu calendário flexível com inteligência preditiva para defender dinamicamente as prioridades à medida que sua semana se esgota – para que você sempre tenha tempo para um trabalho focado, enquanto permanece aberto para colaborar com sua equipe. Você pode dizer ao Reclaim exatamente como deseja programar suas prioridades, como faria com um ótimo assistente. E quando os planos mudam, ele realinha automaticamente sua programação em segundos. Quer saber mais? Confira abaixo alguns dos recursos do Reclaim: • Tarefas: programe automaticamente suas tarefas em seu calendário • Hábitos: bloqueie horários flexíveis para rotinas recorrentes • 1:1 inteligentes: encontre o melhor horário para reuniões individuais • Agendamento Links: reserve de maneira mais inteligente com links de reuniões flexíveis • Sincronização de calendário: bloqueie sua disponibilidade em calendários • Buffer Time: programe automaticamente intervalos e tempo de viagem • Codificação por cores: codifique automaticamente seus eventos por categoria • Sem reuniões Dias: evite reuniões e agende automaticamente o trabalho direto • Team Analytics: monitore o tempo da sua equipe em reuniões, tarefas, métricas de bem-estar e muito mais • Integrações de tarefas: sincronize tarefas do Asana, Todoist, Jira, ClickUp, Linear e Google Tasks para seu calendário • Integração com o Slack: personalize e sincronize seu status do Slack com seu calendário em tempo real Mais de 20.000 empresas confiam no Reclaim para aproveitar melhor suas semanas de trabalho. Cadastre-se e comece gratuitamente para que você e sua equipe possam passar o tempo onde for mais importante, todas as semanas.