Software de rede de anúncios - Aplicativos mais populares

As redes de anúncios conectam os anunciantes aos editores da web e de aplicativos, consolidando o inventário de anúncios dessas plataformas e alinhando-o com a demanda dos anunciantes para agilizar o processo de compra de publicidade digital. Isso oferece aos anunciantes uma fonte única para possíveis posicionamentos de anúncios e fornece aos editores uma opção de monetização para seus sites. Para os anunciantes, as redes de anúncios exibem o inventário disponível para compra. Para os editores, eles empacotam o inventário para maximizar seu apelo e lucratividade para os anunciantes. Atuando como intermediários, as redes de anúncios conectam o gerenciamento de campanhas dos anunciantes ao software de gerenciamento de anúncios dos editores, garantindo que ambos os sistemas estejam integrados à rede de anúncios.