Vacation Tracker

vacationtracker.io

Vacation Tracker é uma solução simplificada de gerenciamento de licenças que se integra perfeitamente a ferramentas de colaboração populares, como Slack, Microsoft Teams e Google Workspace, ou pode ser acessada diretamente por meio de seu e-mail comercial. Ele simplifica o processo de rastreamento de folga remunerada (PTO) com apenas alguns cliques, aumentando a transparência e a visibilidade em tempo real para sua equipe. Com o Vacation Tracker, você pode gerenciar solicitações de licença em horas – perfeito para trabalhadores de meio período ou necessidades de agendamento preciso. O sistema suporta Time Off in Lieu (TOIL), permitindo que os funcionários acumulem férias com base nas horas extras trabalhadas. Recursos como aprovadores substitutos proporcionam flexibilidade ao delegar responsabilidades de aprovação durante as ausências do gerente, enquanto os períodos de indisponibilidade ajudam a controlar as solicitações de licença em momentos críticos. O recurso de acumulação automatiza o acúmulo de licenças ao longo do tempo, garantindo precisão e registros atualizados. Experimente todos os recursos do Vacation Tracker com um teste gratuito de 7 dias, oferecendo acesso a todas as funcionalidades para melhorar a experiência de gerenciamento de licenças de sua equipe de forma eficiente e eficaz.