Software de gerenciamento de ausências - Aplicativos mais populares - Tonga

O Time Champ ajuda as empresas a desbloquear o potencial de produtividade com um software rico em recursos de monitoramento automático de tempo e medição de produtividade. Pode ajudar a aumentar sua produtividade em 20% a 30% e melhorar o moral dos funcionários como nunca antes. O Time Champ é mais do que apenas um rastreador de tempo e, com o rico conjunto de recursos que oferece, pode ajudar a otimizar todas as áreas do seu negócio e ser um diferencial importante entre você e seus concorrentes. Onde quer que seus funcionários estejam, seja trabalhando remotamente ou no escritório, o Time Champ ajuda você a identificar onde eles passam seu tempo durante o dia de trabalho, permitindo que você garanta que seu tempo esteja sendo gasto de forma produtiva. O Time Champ também ajuda as empresas a medir com eficácia a produtividade das equipes em um instante, usando um painel abrangente. Num relance você pode ver quantos membros da equipe estão trabalhando, quantos estão ausentes ou atrasados ​​e quem são os funcionários mais ou menos produtivos em uma única tela. Essas informações podem então ser usadas para gerar ganhos de desempenho e produtividade. O Time Champ coleta várias métricas e KPIs e os apresenta em gráficos e relatórios analíticos lindamente definidos. Com a capacidade de detalhar áreas problemáticas, o Time Champ torna a vida muito mais fácil de analisar e encontrar soluções para os problemas rapidamente.