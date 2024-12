Software 401(k) - Aplicativos mais populares - México Mais populares Adicionados recentemente

O software 401(k) permite que as organizações ofereçam e gerenciem planos de aposentadoria para seus funcionários, garantindo ao mesmo tempo a conformidade com as regulamentações governamentais. Essas plataformas são usadas para projetar o plano de aposentadoria de uma empresa, selecionar opções de investimento, integrar funcionários, gerenciar contribuições e monitorar a participação dos funcionários por meio de um painel administrativo. Eles também fornecem uma interface para os funcionários gerenciarem suas contribuições, tomarem decisões de investimento e lidarem com ações como rolagens, empréstimos e distribuições. Ao contrário dos planos de pensões, que são financiados pelo empregador e proporcionam um benefício mensal garantido na reforma, os planos 401(k) envolvem contribuições dos empregados e permitem-lhes controlar os seus investimentos.