Software 3PL - Aplicativos mais populares - Gabão

O software de logística de terceiros (3PL) lida com funções terceirizadas da cadeia de suprimentos, como transporte e armazenamento. Para empresas sem armazéns ou frotas próprias, os fornecedores 3PL podem gerir estes serviços em seu nome. Este software permite que os fornecedores 3PL planejem, programem e supervisionem as operações da cadeia de suprimentos para seus clientes, que também têm acesso ao sistema para garantir maior transparência. Embora algumas soluções de software 3PL sejam adaptadas especificamente para terceirização, outras podem ser usadas tanto por fornecedores 3PL quanto por empresas que gerenciam internamente sua própria cadeia de suprimentos. Integrado ao conjunto mais amplo de gerenciamento da cadeia de suprimentos de uma empresa, o software 3PL funciona em conjunto com sistemas de gerenciamento de transporte e gerenciamento de armazém. Além disso, com a ascensão do comércio eletrônico, o software 3PL precisa cada vez mais se integrar às plataformas de comércio eletrônico.