Plataforma de inteligência de localização para seleção de locais, planejamento de localização e estratégia de expansão. Symaps ajuda clientes de vários setores (varejo, luxo, restaurantes, estações de recarga de automóveis,...) a tomar melhores decisões relacionadas à localização. A plataforma combina e extrai o valor de vários tipos de dados de localização (sociodemográficos, tráfego, ambiente competitivo, dados privados) para identificar e pontuar as melhores localizações. Muitas funcionalidades estão disponíveis: visualizar a cobertura da rede, explorar áreas de influência, comparar locais, identificar zonas brancas, direcionar novas áreas de crescimento de acordo com um conjunto predefinido de critérios, encontrar locais semelhantes, comparar com a concorrência,... Interface intuitiva e fácil visualização de camadas de dados no mapa, importação e exportação de dados. A plataforma Symaps opera globalmente e é atualmente usada em 15 países.

Site: symaps.io

