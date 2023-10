What3words é um sistema de geocódigo para comunicação de locais com resolução de três metros. What3words codifica coordenadas geográficas em três palavras do dicionário; a codificação é permanentemente corrigida. Por exemplo, o ônfalo de Delfos, considerado pelos antigos gregos como o centro do mundo, está localizado em ///spooky.solemn.huggers. What3words difere da maioria dos outros sistemas de codificação de localização porque exibe três palavras em vez de sequências de números ou letras. What3words possui site, aplicativos para iOS e Android e uma API que permite a conversão bidirecional entre endereços what3words e coordenadas de latitude/longitude. Como o sistema depende de um algoritmo fixo, em vez de um grande banco de dados de todos os locais do planeta, ele funciona em dispositivos com armazenamento limitado e sem conexão à Internet. Segundo a empresa, sua receita vem da cobrança de empresas pelo uso em grande volume da API que converte entre 3 palavras e coordenadas; os serviços para outros usuários são gratuitos.

