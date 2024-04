Supervity (anteriormente Techforce.ai) capacita as equipes de negócios a alcançar resultados mais rápidos, permitindo-lhes automatizar e compartilhar rapidamente o trabalho de conhecimento com seu AI Coach. Hoje, mais de 12.000 usuários empresariais – desde corporações estabelecidas até start-ups de rápido crescimento – estão usando a plataforma sem código habilitada para IA da Supervity que transformou o local de trabalho. Os casos de uso variam entre setores e funções de negócios, ajudando as empresas a melhorar os resultados de vendas em até 30% e a aumentar a produtividade operacional em até 70%. As soluções oferecidas pela Supervity podem abranger processos de negócios de empresas de software e seus clientes. A solução oferece suporte a integrações baseadas em UI e API para que equipes de negócios automatizem seu trabalho manual. A plataforma é construída com a colaboração da equipe em sua essência para que os usuários criem e compartilhem automações sem código como habilidades digitais reutilizáveis ​​com colegas e clientes. A Supervity também permite que empresas lideradas por produtos ajudem seus usuários finais a obter resultados mais rápidos com o AI Coach. É uma das poucas empresas que oferece recursos integrados de RPA, IA de conversação e OCR AI “como serviço” em modelo de etiqueta branca. Atualmente a empresa está trabalhando com grandes integradores de sistemas como KPMG, IBM e Accenture e construindo soluções específicas para o setor nos segmentos de serviços financeiros, saúde e mercado federal.

