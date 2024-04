Alternativas - StarNgage

Ubiquitous

ubiquitousinfluence.com

Ubiquitous desbloqueia o marketing de influência para as maiores marcas do mundo, com grande foco no TikTok. Somos uma solução de serviço completo construída com infraestrutura de dados madura que utiliza análise preditiva e aprendizado de máquina para otimizar a estratégia de marketing de influenci...