Na StarNgage, acreditamos que o conteúdo visual distribuído socialmente é o futuro da publicidade. Está acontecendo agora no Instagram e queremos ajudar as marcas nessa aventura e vencer no Instagram. Esta plataforma permite que as marcas meçam seu esforço de marketing no Instagram e envolvam influenciadores para criar conteúdo.

Site: starngage.com

