Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de StarFlyer no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Star Flyer Inc. Ela se descreve como uma "companhia aérea híbrida", que oferece um nível de serviço mais elevado do que as transportadoras de baixo custo, ao mesmo tempo que tem custos operacionais inferiores aos das transportadoras legadas de serviço completo. Embora o código IATA da companhia aérea seja 7G, internamente ela também usou o código MQ (que foi projetado fora do Japão pela IATA para a Envoy Air) para seus voos.

Site: starflyer.jp

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com StarFlyer. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.