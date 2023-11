A Finnair é a companhia aérea de bandeira e maior companhia aérea da Finlândia, com sede em Vantaa, no Aeroporto de Helsínquia, seu hub. A Finnair e as suas subsidiárias dominam as viagens aéreas nacionais e internacionais na Finlândia. Seu principal acionista é o governo da Finlândia.

Site: finnair.com

