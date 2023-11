Um simples livro de reservas eletrônico. O sistema de gerenciamento de reservas e diário de restaurante mais simples disponível atualmente. Reserve convidados. Gerencie o tempo de estadia. Organize sessões. Adicione planos de mesa socialmente distanciados. Aceite pagamentos. Retenção segura de cartão de crédito. Acabar com as não comparências. Além de muito mais. O sistema de gerenciamento de reservas e diário de restaurante mais simples disponível atualmente. Reserve convidados. Gerencie o tempo de estadia. Organize sessões. Adicione planos de mesa socialmente distanciados. Aceite pagamentos. Retenção segura de cartão de crédito. Acabar com as não comparências. Além de muito mais.

Site: simpleerb.com

