Uma plataforma de agendamento flexível e fácil de usar para gerenciar facilmente equipamentos, laboratórios, salas de reunião, comodidades, pessoas e muito mais, ao mesmo tempo que fornece uma ampla gama de recursos financeiros e de relatórios. Com QReserve: -Definir regras detalhadas de acesso a recursos -Coletar formulários de reserva -Gerenciar projetos -Check-in/out de reservas e cancelamento automático de reservas atrasadas ou não comparências -Integrar-se com calendários existentes do Outlook e do Google -Permitir reservas em quiosque ao vivo mapas/plantas baixas -Reserve a partir de intervalos de tempo definidos -Convide hóspedes para reservas e solicite confirmações de presença -Fatura e processamento de pagamentos -Equipamento de check-in/out com suporte integrado para leitor de código de barras -Acesse dados de atividade, uso real, capacidade e utilização -e muito mais !

Site: get.qreserve.com

