Shopobill é uma solução de Retail Media e Shopper Engagement que ajuda varejistas e produtores de FMCG/CPG a aumentar as vendas. * Sistema de autoatendimento para varejistas lançarem e promoverem promoções de valor agregado em nome dos produtores de FMCG * Mecanismo de promoção sem código com mais de 400 mecânicas testadas e comprovadas para estimular a compra de produtos FMCG em lojas de varejo (offline e e-com) * Soluções de segmentação de mídia com base em compras para promover ofertas promocionais baseadas em valor e atrair novos clientes para lojas de varejo Plataforma SAAS sem código que ajuda a preparar rapidamente e executar com eficiência campanhas de ativação do consumidor, com mecânicas como comprar e obter, ganho instantâneo, reembolso, participar de sorteio, digitalizar e ganhar, girar a roda e muito mais. A plataforma Shopobill inclui: * Construtor de sites para sites e chatbots com conta pessoal do participante * Mais de 400 mecânicas promocionais * Validação de OCR * Sorteio automatizado * Distribuição de prêmios digitais * Boletins informativos e notificações para usuários * Painéis de promoção em tempo real Henkel, Ehrmann, Abbott, Mastercard, Coty e Puig usam Shopobill para automatizar sua promoção ao consumidor.

Site: shopobill.com

