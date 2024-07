Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Seattle Services Portal no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Seattle - Site oficial do governo municipal. Seções de informações para cidadãos, empresas e visitantes, além de informações do governo municipal. O Portal de Serviços de Seattle permite aos usuários: * Verifique o status, renove, faça alterações, pague ou agende autorizações ou registros pesquisando por endereço ou número de registro, ou usando a aba “Meus Registros”. * Iniciar novas inscrições e solicitações de diversos serviços, entre eles: Building Tune-Ups; Reclamações relacionadas a serviços de construção, propriedade, aluguel, ruído, táxi e transporte; Certificado de Aprovação de Preservação Histórica; Licenças de Aluguer de Curta Duração; Licenças de táxi e aluguel; Licenças de Comércio e Equipamentos; Autorizações de estacionamento e caminhões; Licenças de Uso de Rua; Licenças de Comércio, Construção e Uso de Solo; Fornecimento de comentários públicos; Serviços de Desenvolvimento de Serviços Públicos; Registo de Habitação para Arrendamento (RRIO); Assistência ao Inquilino (EDRA); Licenças e registros relacionados a árvores... O site também fornece orientação sobre como agendar inspeções ou consultas com o Departamento de Construção e Inspeções de Seattle (SDCI) ou o Departamento de Transporte de Seattle (SDOT). Se os usuários não tiverem certeza de qual categoria escolher, eles poderão visitar a página Índice de Aplicativos para ver todos os tipos de aplicativos disponíveis que podem iniciar por meio do portal.

