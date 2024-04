ScholarAI is a plugin that allows users to access open access scientific literature from peer-reviewed journals. Available to ScholarAI Premium users, our new dedicated Copilot for science in the age of AI, powered by GPT-4 Turbo.

Site: scholarai.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com ScholarAI. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.