ScanFlow é uma ferramenta de scanner de IA projetada para dispositivos inteligentes que permite captura de dados e automação de fluxo de trabalho. Ele oferece uma variedade de recursos para insights em tempo real e eficiência do fluxo de trabalho. A ferramenta inclui vários recursos de digitalização, como leitura de texto, leitura de código de barras/código QR, leitura de identidade, leitura da parede lateral do pneu, leitura de VIN e leitura de número de componente. Com a digitalização de texto, os usuários podem digitalizar combinações de texto alfanumérico de uma só vez. O recurso de leitura de código de barras/código QR permite leitura de código de barras de alto desempenho em qualquer dispositivo inteligente, enquanto o recurso de leitura de ID permite a extração de dados em tempo real de documentos de identidade do cliente, como passaportes, identidades e carteiras de motorista. ScanFlow também oferece funcionalidades adicionais, como auto-checkout, digitalização de drones, rastreamento de linha de montagem, gerenciamento de estoque, registro e verificação de pacientes, verificação KYC e digitalização de passaportes. Esses recursos atendem a uma ampla variedade de setores e casos de uso, incluindo varejo, saúde e logística. A ferramenta promove integração perfeita com sistemas existentes por meio de seus recursos de integração e fornece recursos e suporte ao desenvolvedor para uma implementação tranquila. Os detalhes de preços estão disponíveis no site ScanFlow, juntamente com um portal de login para os usuários acessarem suas contas. Para dúvidas ou suporte, os usuários podem entrar em contato com a equipe ScanFlow por meio das informações de contato fornecidas. No geral, o ScanFlow é uma ferramenta abrangente de scanner de IA que capacita dispositivos inteligentes com poderosos recursos de captura de dados, levando a uma maior automação e eficiência do fluxo de trabalho em vários setores.

Site: scanflow.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Scanflow. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.