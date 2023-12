Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Ryanair no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Ryanair DAC é uma transportadora irlandesa de custo ultrabaixo fundada em 1984. Está sediada em Swords, Dublin, com suas principais bases operacionais nos aeroportos de Dublin e Londres Stansted. Constitui a maior parte da família de companhias aéreas Ryanair Holdings e tem Ryanair UK, Buzz e Malta Air como companhias aéreas irmãs. Em 2016, a Ryanair foi a maior companhia aérea europeia de baixo custo em passageiros regulares transportados e transportou mais passageiros internacionais do que qualquer outra companhia aérea. O Grupo Ryanair opera mais de 400 aeronaves Boeing 737-800, com um único 737-700 usado como avião fretado, como um backup e para treinamento de pilotos. A companhia aérea tem-se caracterizado pela sua rápida expansão, resultado da desregulamentação da indústria da aviação na Europa em 1997 e do sucesso do seu modelo de negócio de baixo custo. A rede de rotas da Ryanair serve 40 países na Europa, Norte de África (Marrocos) e Médio Oriente (Israel, Líbano e Jordânia). tendência de gerar polêmica intencionalmente para obter publicidade gratuita.

