Lidando com a solidão e o isolamento de idosos. Navegar por doenças crónicas é um processo isolador e solitário que, em última análise, reduz a adesão médica e tem um impacto negativo nos resultados. Existem mais de 100 doenças crónicas mortais, pois 1 em cada 2 americanos vive actualmente com pelo menos 1 doença crónica. O sistema de saúde dos EUA tem mais de US$ 1 trilhão de dólares em custos diretos. As taxas de adesão médica a programas terapêuticos e medicamentos são de apenas 50% porque os pacientes se sentem solitários, isolados e sem apoio na sua jornada de doença crónica. Reviving Mind é um provedor de telessaúde em rede que melhora os resultados clínicos e a adesão ao programa para a população sênior do Medicare e da população com vantagem do Medicare que sofre de solidão e doenças crônicas. Isso é feito por meio de um programa clínico e plataforma de tecnologia novos e proprietários que integra grupos virtuais, privados, com curadoria e liderados profissionalmente que chegam a 8 pacientes com treinamento em medicina de estilo de vida individualizado e orientado a objetivos, automatizado, mas gerenciado por um provedor licenciado.

